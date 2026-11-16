Усольцевы ремонтировали крышу в гараже за день до поездки в красноярскую тайгу Общество 16 ноября 2026 04:57

Пропавшие больше года назад в красноярской тайге Усольцевы перед исчезновением строили планы на ближайшие дни и не отменяли важные встречи, а глава семьи за день до поездки чинил крышу в гараже, сообщает РИА Новости.

«Он строил на работе планы, планировал предстоящую неделю», — рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова. Ранее сообщалось, что семья Усольцевых якобы могла сбежать из страны из-за финансовых обязательств Сергея Усольцева. Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Последние масштабные поиски проходили летом 2026 года. Следователи также допускают, что семья разделилась из-за нападения медведя, травмы или плохого самочувствия Сергея. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.