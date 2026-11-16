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В квартире на северо-западе Москвы произошел пожар

В квартире на 13-м этаже жилого дома на северо-западе Москвы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что часть жильцов оказалась отрезана от выхода.



На месте происшествия работают экстренные службы.

Из подъезда эвакуировали около 20 человек, еще несколько жильцов спасли пожарные с верхних этажей. В горящей квартире произошло обрушение перегородок.

Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на территории комплекса, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения. Частично обрушилась крыша.

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