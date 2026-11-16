В квартире на северо-западе Москвы произошел пожар
В квартире на 13-м этаже жилого дома на северо-западе Москвы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что часть жильцов оказалась отрезана от выхода.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Из подъезда эвакуировали около 20 человек, еще несколько жильцов спасли пожарные с верхних этажей. В горящей квартире произошло обрушение перегородок.
Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на территории комплекса, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения. Частично обрушилась крыша.
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