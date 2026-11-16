сегодня в 03:21

Суд приговорил жителя Камчатки к 14 годам строгого режима за госизмену

Камчатский краевой суд приговорил 68-летнего жителя Камчатки к 14 годам лишения свободы по статье о госизмене, сообщает ТАСС .

Отмечается, что после начала спецоперации мужчина установил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужб Украины. По заданию зарубежного куратора он собрал данные о расположении объектов Вооруженных сил РФ в одном из регионов.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта был изъят действующий паспорт гражданина Украины.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы Геннадия Степахно по обвинению в государственной измене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.