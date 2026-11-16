На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение

На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — сообщил он.

Евраев также призвал воздержаться от поездок в этом направлении.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников, летевших на Москву.

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