На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение
На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — сообщил он.
Евраев также призвал воздержаться от поездок в этом направлении.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников, летевших на Москву.
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