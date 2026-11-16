сегодня в 03:00

Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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