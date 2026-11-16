Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Это подтвердил МИД Китая, сообщает ТАСС.
«19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие пройдет в трехстороннем формате.
Место встречи определили заранее. Переговоры президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа состоятся в Шэньчжэне. Принимать их будет площадка саммита АТЭС — встреча запланирована на его полях.
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