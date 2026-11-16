USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

В Пермском крае в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Происшествия

На трассе в Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли двое взрослых и маленький ребенок, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово.

По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely.

Водители обоих автомобилей, несовершеннолетний пассажир китайского автомобиля, мальчик 2022 года рождения, погибли на месте происшествия.

Ранее на Калужском шоссе, в районе ТЦ «Славянский град»,произошло столкновение нескольких автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.