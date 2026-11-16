В Пермском крае в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок Происшествия сегодня в 05:41

На трассе в Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли двое взрослых и маленький ребенок, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely. Водители обоих автомобилей, несовершеннолетний пассажир китайского автомобиля, мальчик 2022 года рождения, погибли на месте происшествия. Ранее на Калужском шоссе, в районе ТЦ «Славянский град»,произошло столкновение нескольких автомобилей. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.