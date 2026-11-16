В Пермском крае в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок
На трассе в Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли двое взрослых и маленький ребенок, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Авария произошла на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово.
По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely.
Водители обоих автомобилей, несовершеннолетний пассажир китайского автомобиля, мальчик 2022 года рождения, погибли на месте происшествия.
Ранее на Калужском шоссе, в районе ТЦ «Славянский град»,произошло столкновение нескольких автомобилей.
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