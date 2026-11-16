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В результате пожара на северо-западе Москвы погиб один человек

Происшествия

В жилом многоэтажном доме на северо-западе Москвы произошел пожар, в результате которого один человек погиб, сообщает SHOT.

Ночью в квартире на 13 этаже дома на улице Габричевского произошел пожар.

Причины возгорания выясняются. Возгорание локализовали.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Из подъезда эвакуировали около 20 человек, еще несколько жильцов спасли пожарные с верхних этажей.

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