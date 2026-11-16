На Пхукете в крупном пожаре погибли 11 человек Происшествия сегодня в 06:25

В здании пункта проката мотоциклов в туристическом районе Патонг в провинции Пхукет произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек, сообщает ТАСС.

Пожар произошел ранним утром 16 ноября в шестиэтажном коммерческом здании. Огонь стремительно распространился на соседние строения. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются. Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на территории комплекса, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения. Частично обрушилась крыша. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.