В Лобне открыли обновленный стадион школы № 3

сегодня в 06:33

В городском округе Лобня состоялось официальное открытие стадиона при общеобразовательной школе № 3, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Капитальный ремонт самого образовательного учреждения завершился недавно, а теперь официально открыли и обновленную спортивную площадку.

В церемонии открытия приняли участие глава Лобни Анна Кротова и председатель городского Совета депутатов Владимир Букин — они перерезали символическую ленточку. К ним также присоединились юные спортсмены.

После официальной части участники провели совместную зарядку и сыграли в футбол, опробовав новое поле на практике.

Стадион оборудован качественным и безопасным покрытием, нанесена свежая разметка, установлен надежный спортинвентарь. Теперь здесь можно будет комфортно проводить уроки физкультуры, сдавать нормативы ГТО и организовывать межшкольные турниры.

«Новый стадион — это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры школы. Уверена, что современные условия станут для ребят хорошим стимулом чаще заниматься спортом, укреплять здоровье и ставить личные рекорды», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.