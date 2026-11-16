Фото есть, а вкуса не помните: психолог раскрыл обратную сторону съемки еды

Постоянное фотографирование еды для социальных сетей может мешать наслаждаться ее вкусом и даже ослаблять воспоминания о самом приеме пищи, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«В когнитивной психологии внимание считается ограниченным ресурсом. Если за столом человек думает: „Так, убрать вилку, включить портретный режим, ответить на комментарии“, часть внимания уже не направлена на запах, температуру и вкус», — сказал Чепалов.

Он добавил, что возникает парадоксальная ситуация: фотография блюда остается, а воспоминание о его вкусе может оказаться менее ярким. Особенно заметно это во время совместных обедов и ужинов, когда человек отвлекается на публикации вместо общения с близкими.

«Человек уже не ест ужин, а производит контент про ужин. Физически человек за столом, психологически — уже в социальной сети», — отметил психолог.

Кроме того, привычка делиться фотографиями может постепенно менять пищевые предпочтения. Человек начинает выбирать блюда не по вкусу, а по тому, насколько эффектно они будут выглядеть на снимках. Чтобы понять, не стало ли удовольствие от еды зависеть от чужого одобрения, Чепалов предложил задать себе простой вопрос.

«Если бы эту фотографию гарантированно никто никогда не увидел, я все равно захотел бы ее сделать?» — посоветовал спросить себя специалист.

Психолог подчеркнул, что сама по себе съемка еды не является вредной привычкой. Однако если человек тратит время на поиск идеального ракурса и проверку лайков, пока блюдо остывает, фотографирование начинает конкурировать с удовольствием от еды.

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