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Пожар площадью 1 тыс «квадратов» произошел на складе в Барнауле

Происшествия

Склад загорелся в Барнауле, сигнал о пожаре поступил в 09:27 по местному времени в понедельник, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

По прибытию первых подразделений выяснилось, что полыхает здание склада.

К ликвидации ЧП привлекли 90 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС: 77 человек и 20 единиц техники.

По информации РЕН ТВ, огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м.

Внутри склада находятся хозтовары. Тушение огня на месте ЧП осложнено большим количеством горючих материалов.

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