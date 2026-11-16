Пожар площадью 1 тыс «квадратов» произошел на складе в Барнауле
Склад загорелся в Барнауле, сигнал о пожаре поступил в 09:27 по местному времени в понедельник, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
По прибытию первых подразделений выяснилось, что полыхает здание склада.
К ликвидации ЧП привлекли 90 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС: 77 человек и 20 единиц техники.
По информации РЕН ТВ, огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м.
Внутри склада находятся хозтовары. Тушение огня на месте ЧП осложнено большим количеством горючих материалов.
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