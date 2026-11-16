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Пожарные спасли 3 человек из горящего дома на северо-западе Москвы

Происшествия

Сотрудники МЧС спасли трех человек при возгорании личных вещей и мебели в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Пожар в квартире на улице Габричевского произошел этой ночью. Из подъезда эвакуировали около 20 человек. Один человек погиб.

Принятыми мерами огонь в квартире ликвидировали.

Московская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств данного пожара. В огне погибла женщина 1963 года рождения.

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