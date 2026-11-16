Внезапный обморок во время посещения туалета: врач назвала причины

Сильные позывы в туалет, натуживание при дефекации или мочеиспускании могут спровоцировать обморок из-за резкого падения артериального давления и замедления сердцебиения, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Потеря сознания во время мочеиспускания или дефекации может быть вызвана рефлекторной реакцией, при которой резко падает артериальное давление, иногда одновременно замедляется сердцебиение, из-за чего мозг ненадолго получает недостаточно крови, и человек теряет сознание», — сказала Уланкина.

Она добавила, что такую реакцию способны вызвать натуживание, переполнение мочевого пузыря или кишечника, а также резкое изменение давления в брюшной полости. В результате нервная система неправильно регулирует работу сердца и сосудов.

«Дополнительную роль могут играть и другие факторы: боль, обезвоживание или резкий подъем с постели ночью. Поэтому обморок иногда происходит еще по пути в туалет», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что определенную роль в этом процессе играет блуждающий нерв. Он относится к парасимпатической нервной системе и участвует в регуляции сердечного ритма, дыхания, пищеварения и работы сосудов.

«Блуждающий нерв действительно способен замедлять сердечный ритм. Но объяснять обморок только его раздражением не стоит», — подчеркнула специалист.

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