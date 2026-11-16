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Россиянку насмерть сбила машина при переходе дороги в Паттайе

39-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль при переходе дороги в Паттайе, сообщает SHOT .

ДТП произошло поздно вечером 15 ноября.

Toyota Camry сбил 39-летнюю женщину, когда она с мужем и дочерью переходила дорогу. У пострадавшей были серьезные травмы, до приезда врачей ее пытались реанимировать очевидцы.

Сбитую россиянку увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. По информации местных СМИ, спасти женщину не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Как пояснил 43‑летний виновник ДТП, он возвращался домой и не заметил пешехода якобы из-за недостаточного освещения. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Ранее две россиянки пострадали при столкновении катера с лодкой в Паттайе.

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