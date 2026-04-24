Глобальные трансформации и кризисы: гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака

Ретроградный Плутон в мае принесет глобальные перемены

В мае нас ждет интересный астрологический период, во многом определяемый движением Плутона. 6 мая эта мощная планета переходит в ретроградное движение и пробудет в нем до 16 октября. Особенно заметным влияние Плутона будет в начале и конце его ретроградного цикла, когда его энергия проявляется максимально сильно.

Плутон традиционно отвечает за глобальные перемены, кризисы и трансформации, в том числе в финансовой сфере. В начале и середине месяца стоит проявить осторожность в вопросах, связанных с кредитами, ипотекой и крупными денежными операциями — возможны неожиданные трудности.

Однако во второй половине мая ситуация начнет меняться. Влияние планеты станет более мягким и конструктивным, что создаст благоприятные условия для принятия судьбоносных решений и разрешения сложных ситуаций в важных жизненных областях.

Параллельно с этим нас ждет приятное время под влиянием Венеры. Ее транзит по знакам Близнецы и Рак пробудит желание общаться, путешествовать и проводить время с теми, кто нам дорог. Это период для восстановления ресурсов и душевного отдыха.

Ключ к успеху в этом месяце — умение держать баланс между активной деятельностью и расслаблением. Не стоит откладывать решение назревших вопросов в долгий ящик: вторая половина мая идеально подходит для волевых шагов, которые способны кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Гороскоп для всех знаков зодиака на май 2026

Овен наводят порядок в жизни

Для Овнов май станет временем внутренней работы и наведения порядка. Рекомендуется завершить старые дела и избавиться от бесперспективных связей, чтобы освободить место для нового. Месяц будет способствовать реальным изменениям, но важно избегать эмоциональных порывов и придерживаться рационального подхода. Финансовая удача возможна для тех, кто действует последовательно и опирается на факты.

Телец много общается

Тельцы могут ожидать позитивный и социально активный месяц. Основное внимание стоит уделить общению и новым контактам. Одинокие Тельцы могут встретить интересных людей, особенно в поездках или через знакомых. Для тех, кто в отношениях, это время подходит для обсуждения серьезных шагов. После 20 мая возрастет энергия и работоспособность, что позволит продвинуться в карьере.

Близнецы едва успевают за жизнью

Для Близнецов май будет одним из самых динамичных месяцев года. Солнце войдет в их знак 21 мая, что станет началом для расцвета их харизмы и энергии. В первой половине месяца стоит сосредоточиться на заработке и самооценке, а во второй — уделить внимание отдыху. Личная жизнь будет складываться удачно, особенно если быть открытыми к новым впечатлениям. Не отвергайте новых людей, а лучше присмотритесь к ним и дайте шанс.

Рак справляется с проблемами на работе

Раки столкнутся с непростым месяцем, но с позитивными акцентами в личной жизни. Юпитер будет поддерживать их, но Марс может создать напряжение на работе. Важно беречь силы и избегать конфликтов. Вторая половина месяца может быть напряженной, но семейная сфера принесет радость, поэтому не бойтесь просить поддержки у своих близких. Проблемы на работе уйдут вместе с наступлением второй половины месяца. Вы сможете спокойно вздохнуть и заняться текущими делами.

Лев планирует свою дальнейшую жизнь

Львы могут ожидать насыщенный месяц с акцентом на социальную сферу и долгосрочные цели. Юпитер в Раке будет способствовать внутреннему росту, а Марс даст энергию для обучения и поездок. Во второй половине месяца появится шанс проявить лидерские качества — не стесняйтесь выходить вперед и заявлять о своих талантах.

Дева заводит полезные знакомства

Для Дев май принесет долгожданную стабильность. Марс в Тельце даст много энергии для обучения и постепенной реализации долгосрочных планов. Юпитер расширит круг полезных знакомств — вероятно, среди новых людей в вашем окружении будут те, кто неожиданно поможет вам в трудной ситуации в дальнейшем. Месяц будет спокойным и продуктивным, особенно в деловой сфере.

Весы отправляются в путешествие мечты

Весы могут ожидать один из самых удачных месяцев года. Юпитер принесет профессиональный рост, а Венера добавит легкости в общении. Месяц будет насыщенным и счастливым, с акцентом на новые проекты и поездки. Подумайте, не пора ли взять отпуск, чтобы отправиться в те уголки Земли, где вы еще не были? Если решитесь на путешествие, будет лучше обратиться к туроператору — в таком случае вы сможете снять с себя груз нервотрепки и стресса, связанных с планированием.

Скорпион рвет связи с прошлым

Скорпионы столкнутся с интенсивным и трансформирующим месяцем. Марс даст высокую работоспособность, но важно избегать переутомления. Полнолуние поможет избавиться от прошлого и открыть дорогу к более честным связям — токсичные люди вам больше ни к чему, вы переросли этот этап. То же касается и каких-то старых планов: давно пора их пересмотреть и перестать тратить силы на то, что уже неактуально.

Стрелец налаживает отношения

Стрельцы могут ожидать активный месяц с новыми возможностями. Главная ваша задача — перестать витать в облаках и переключиться на реалии. Юпитер поможет переосмыслить важные вещи, а Марс даст энергию для творчества и романтики. Подумайте, достаточно ли внимания вы уделяете чувствам своего партнера? Не ведете ли себя слишком эгоистично? Настало время навести порядок в этих вопросах. В деловой сфере вторая половина месяца будет удачна для новых проектов.

Козерог выходит на новый уровень

Козероги могут ожидать позитивные перемены в мае. Юпитер принесет новые знакомства и укрепление брака, а Марс даст энергию для домашних дел и творчества. Вообще в мае может быть ощущение, словно ваша жизнь выходит на колоссально новый уровень. Вдохновение заставляет вас срываться с места и приниматься за важные для вас дела и реализацию целей. То же касается и сферы отношений: если приложите усилия, можно встретить свою родственную душу.

Водолей проводит время с семьей

Водолеи могут ожидать массу новых впечатлений и идей. Юпитер подсветит сферы работы и здоровья, а Марс даст энергию для общения и реализацию интересных проектов. Домашние дела также будут в фокусе вашего внимания. Можно навести порядок в доме, провести время с близкими, вспомнить прошлое. Эти моменты подарят вам чувство спокойствия. На личном фронте тоже возможны перемены. Правда, для этого стоит выключить своего внутреннего критика и перестать придираться к кандидатам. Поверьте, если копнуть глубже, новый человек в дальнейшем покажется вам бриллиантом.

Рыбы тратят много денег на половинку

Рыбам стоит уделить внимание финансам и избегать импульсивных трат. Юпитер принесет романтические знакомства, но важно не поддаваться своему желанию произвести на пассию впечатление, тратя на нее море денег. Вы можете чувствовать, словно вас что-то неосязаемое провоцирует на покупку дорогих вещей, развлечения и азарт. Особенно будет тяжело бороться с искушениями, если вы испытываете стресс. Лучший выход — распланировать бюджет и придерживаться его. Месяц будет эмоционально насыщенным и откроет новые профессиональные горизонты.