Арешин объяснил, почему ученые нашли меньше 2 тыс видов динозавров

Кандидат биологических наук, палеонтолог Александр Арешин рассказал о новых находках, родстве динозавров с птицами и роли искусственного интеллекта в исследованиях, сообщает RT .

Арешин пояснил, что птицы относятся к тероподам и фактически являются прямыми потомками динозавров. Крокодилы имеют с ними общих предков, но дальше развивались параллельно.

По словам ученого, динозавры отличались от современных рептилий анатомией и физиологией. Значительная их часть была теплокровной, но мягкие ткани почти не сохранились, поэтому многие вопросы остаются спорными. Полную ДНК динозавра, как отметил Арешин, пока собрать технически невозможно.

Палеонтолог подчеркнул, что сейчас известно меньше 2 тыс. видов динозавров. Их было больше, но до ученых дошла лишь малая часть останков. Крупные кости сохраняются лучше, поэтому находки больших животных встречаются чаще.

Среди важных открытий последних десятилетий Арешин назвал пернатых динозавров из Китая и хорошо сохранившегося пситтакозавра сибирского, найденного в Южной Сибири. Искусственный интеллект помогает ученым быстрее обрабатывать большие массивы данных и сравнивать множество признаков одновременно.

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