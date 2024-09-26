Что известно об астероиде Апофис: столкнется ли он с Землей в 2029 году

В материале РИАМО о том, что это за астероид, который приближается к Земле.

Апофис будет не один

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

13 апреля 2029 года астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле на расстоянии 32 тысячи километров.

Европейское космическое агентство сообщило, что его новый космический аппарат «Рамзес» может сопровождать астероид Апофис до и после его довольно близкого сближения с Землей..

Космический камень диаметром 375 метров приблизится к нашей планете ближе, чем спутники на ее орбите, и в 10 раз ближе, чем Луна. Апофис будет близко к Земле настолько, что его смогут увидеть невооруженным глазом около 2 миллиардов человек, проживающих на большей части Европы, в Африке и некоторых частях Азии.

Чтобы достичь Апофиса в феврале 2029 года, «Рамзес» должен стартовать в апреле 2028 года. По данным агентства, подготовительная работа над миссией уже началась с использованием имеющихся ресурсов для достижения этой амбициозной цели. Но окончательное решение о продолжении миссии будет принято на заседании Совета министров ЕКА в ноябре 2025 года.

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Почему у астероида 2004 MN4 такое название

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Впервые открытый в 2004 году Астероид 2004 MN4 ( позднее названный «Апофис») назван в честь древнеегипетского бога Апопа (в древнегреческом произношении – Άποφις, Апофис) – огромного змея-разрушителя, который живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце Ра в течение его ночного перехода. Выбор такого названия не случаен, так как по традиции малые планеты называют именами греческих, римских и египетских богов. Открывшие астероид ученые предположительно назвали его в честь отрицательного персонажа из сериала «Звездные врата: SG-1» Апофиса, также взятого из древнеегипетской мифологии.

Каких размеров астероид Апофис

Ученые считают, что Апофис по форме напоминает яйцо или арахис, а его размер составляет около 370 метров в диаметре (450 метров в длину и 170 метров в ширину). Для сравнения, Тунгусский метеорит, сровнявший с землей 80 миллионов деревьев в тайге, был примерно в 4 раза меньше (100 метров в диаметре), а Чиксулуб – астероид, уничтоживший динозавров – был примерно в 27 раз больше (10 километров в диаметре). Это первый за всю историю наблюдений астрономический объект, которому присвоили четыре балла по Туринской шкале опасности небесных тел.

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Что будет, если Апофис упадет на Землю

Фото - © Станислав Кноп / Фотобанк Лори

Апофис имеет достаточно большие размеры, чтобы его столкновение с Землей привело к трагическим последствиям. Если астероид врежется в нашу планету, то города, расположенные рядом с местом удара, будут обречены, а долгосрочные последствия могут затронуть все население Земли.

При столкновении будет выделяться энергия, которая равна нескольким ядерным взрывам. Это разрушит все в радиусе нескольких километров и вызовет лесные пожары.

В случае падения в моря или крупные озера, например, такие как Онтарио, Мичиган, Байкал или Ладожское, не обошлось бы без разрушительного цунами. Все населенные пункты, расположенные на расстоянии до 300 километров, в зависимости от рельефа области падения, были бы уничтожены полностью.

Кроме того, пыль и обломки, которые при столкновении выбросятся в атмосферу, способны вызвать радикальное изменение климата.

Что будет делать человечество, если астероид 2004 MN4 будет представлять опасность

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Один из самых экзотичных вариантов предполагал, что Апофис следует завернуть в пленку с высокой отражающей способностью. Давление солнечного света на пленку изменит орбиту астероида.

Роскосмос рассматривал возможность создания своего проекта по спасению Земли от падения астероида.

«Мы в ближайшее время проведем закрытое заседание нашей коллегии, научно-технического совета и посмотрим, что можно сделать. Математические расчеты, которые он (ученый) представил, показывают, что можно сделать в установленные сроки космический аппарат со специальным предназначением, который позволит избежать этого столкновения. (…) астероид не планируется уничтожать. Никаких ядерных взрывов, все за счет законов физики. Будем рассматривать. (…) Речь идет о жизни людей. Лучше заплатить несколько сот миллионов долларов и сделать такую систему, которая не позволит довести до столкновения, нежели ждать, когда это произойдет, и погибнут сотни тысяч людей», - сказал бывший глава Роскосмоса Анатолий Перминов после встречи с неназванным ученым.

В дальнейшем к этому проекту планировалось подключить другие страны.

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Столкнется ли Апофис с Землей

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Первоначально астрономы были обеспокоены тем, что космический камень может столкнуться с Землей в 2029 и 2068 годах, но последующие наблюдения исключили какой-либо риск того, что Апофис будет представлять угрозу для Земли в течение следующего столетия, сообщили в космическом агентстве НАСА.

Ученые используют радары и телескопы для изучения объектов, сближающихся с Землей, и понимания опасности, которую они могут представлять для планеты. Они ведут список рисков, отслеживая астероиды, орбиты которых приближают их к нашей планете, исследуя их траекторию и скорость вращения.