Космические музеи Подмосковья: рассмотреть звезды и попробовать еду космонавтов

В материале РИАМО рассказываем, где в Подмосковье можно увидеть первый спускаемый аппарат, кабинет Сергея Королева и осмотреть космический тренажер.

В Московской области есть много мест, связанных с космосом: именно здесь находятся крупнейший космический наукоград Королев, Центр подготовки космонавтов, Звездный городок и другие объекты. Некоторые музеи можно посетить только по предварительной записи, другие более доступны, но все уникальны и интересны.

1. Звездный городок

Фото - © Медиасток.рф

В служебной части Звездного городка находится всемирно известный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где и по сей день проходят тренировки перед полетами в космос. Во время экскурсии все желающие могут попробовать еду космонавтов, осмотреть космический тренажер «Восток», различные скафандры, увидеть знаменитую Центрифугу, узнать, как устроен быт космонавтов, и многое другое. Кроме того, в Звездном городке устраивают туры на космодром «Байконур», полеты в стратосферу на истребителе МиГ-29 и другие необычные развлечения в рамках космического туризма.

Для экскурсии нужно будет прислать паспортные данные всех гостей не менее чем за 21 день до посещения. Приехать на экскурсию могут дети с 12 лет и взрослые.

Где: г.о. Звездный городок (ЗАТО), дом 6

Телефон: +7 (495) 968-60-98, +7 (903) 239-19-39

Сколько стоит: стандартная обзорная экскурсия – от 1000 рублей, один день в Звездном городке – от 22500 рублей за группу до 36 человек.

Сайт: https://zvezdniygorodok.ru/catalog/excursions/

2. Музей РКК «Энергия» в Королеве

Фото - © РИА Новости, Сергей Пятаков

Для посещения этого музея тоже потребуется предварительная запись – попасть на экскурсию в любой день не получится. Запись проводится за месяц до посещения.

В музее работает две площадки – имени С.П. Королева и имени В.Д. Вачнадзе. В демонстрационном зале площадки имени С.П. Королева на площади 1300 кв. м представлена история развития отечественной космической техники, разработанной на предприятии начиная с середины XX века, когда было создано ОКБ-1 под руководством главного конструктора Сергея Королева. Это единственный в России музей, где можно встретить столько космических аппаратов, побывавших в космосе.

На площадке имени В.Д. Вачнадзе экспозиция посвящена более чем столетней истории завода РКК «Энергия». Гости увидят легендарную пушку ЗИС-2 – грозу немецких «Тигров», ракеты Р-1, Р-2, Р-5, с которых началось создание ракетно-ядерного щита нашей страны, а также трехступенчатую глобальную ракету ГР-1.

Где: г.о. Королев, ул. Ленина, 4а

Телефон: +7 (495) 513-89-96 (площадка имени С.П. Королева); +7 (495) 513-76-87 (площадка имени В.Д. Вачнадзе)

Сколько стоит: детский – 400 рублей, взрослый – 500 рублей; 600 и 700 рублей, соответственно при посещении сразу двух площадок.

Сайт: https://www.energia.ru/ru/corporation/museum.html

3. Отдел «Новейшей истории» Музейного объединения Королева

Фото - © Медиасток.рф

Экспозиция городского музея демонстрирует вклад жителей Королева в развитие оборонной и космической техники страны. В коллекциях собраны личные вещи конструктора Сергея Королева, артиллерийские орудия, автомобили, документы и фотографии. Многие экспонаты можно потрогать руками. Кроме того, в музее проходят мастер-классы и можно приобрести сувенирную продукцию.

Где: г.о. Королев, ул. Терешковой, 1

Телефон: +7 (495) 516-60-66

Сколько стоит: детский – 400 рублей, взрослый – 500 рублей; 600 и 700 рублей соответственно при посещении сразу двух площадок.

Сайт: https://museumkorolev.ru/o-muzee/muzey-noveyshey-istorii/

4. ЦНИИМаш в Королеве

Фото - © ЦНИИмаш/РИА Новости

Посещение центра «Прокосмос» и Центра управления полетами нужно согласовать по телефону и направить письмо-заявку не менее чем за семь дней до посещения. Заявки принимаются только от юридических лиц.

Во время посещения гости смогут увидеть центр «Прокосмос». Это уникальный научно-культурный комплекс, объединивший в себе историю ЦНИИмаш и пилотируемой космонавтики, а также современные разработки научно-технических центров нашего предприятия.

Самая интересная часть экскурсии – это Центр управления полетами (ЦУП). В ЦУП на протяжении многих десятилетий осуществляется комплексное управление полетами отечественных пилотируемых кораблей «Союз», грузовых кораблей «Прогресс», орбитальных станций «Салют» и «Мир», а также российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Где: г.о. Королев, ул. Пионерская, 4

Телефон: +7 (495) 513-47-78

Сколько стоит: от 600 рублей часовая экскурсия, от 2000 рублей – двухчасовая экскурсия. Посещение группами от 10 до 35 человек.

Сайт: https://procosmos.center/

5. Музей летчика-космонавта Юрия Гагарина в Люберцах

Фото - © Медиасток.рф

Сейчас музей закрыт на реставрацию. Он был создан в 1962 году в училище, где учился Юрий Гагарин. Первый космонавт Земли дважды посещал родное училище и подарил музею тренировочный костюм-скафандр и костюмы летчиков высшего пилотажа. А мать Гагарина Анна Тимофеевна оставила в дар музею личную фуражку сына времен его обучения в ремесленном училище. Увидеть здесь можно ложементы космонавтов, бюст Гагарина, его парту и множество редких фотографий.

Где: г.о. Люберцы, Октябрьский пр-т, 114

Телефон: +7 (926) 820-82-80; +7 (495) 503-45-77

Сколько стоит: музей временно закрыт на реставрацию.

Сайт: https://luberteh.ru/muzey-gagarina.htm

6. Музей космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде

Фото - © Медиасток.рф

Музей молодой, его открыли в 2020 году на родине дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде. Здесь гости смогут увидеть личные вещи космонавта, экспонаты, предоставленные госкорпорацией «Роскосмос» и авиационно-космическими музеями – например, скафандр СК-1 и катапультное кресло космонавтов, космическое питание и игрушку-робота, которую подарил Юрий Гагарин.

Где: Павловский Посад, пл. Революции, д. 15

Телефон: +7 (985) 751-53-31

Сколько стоит: от 100 рублей без экскурсии, от 200 рублей с экскурсией.

Сайт: https://bykovskiy.fprp.ru/

7. Экспозиция в парке «Патриот»

Фото - © Медиасток.рф

В парке «Патриот» в музейном комплексе №1 можно посетить экспозиции, посвященные космосу. Экспозиция «Космические войска: через тернии к звездам» рассказывает о дистанционном зондировании Земли, навигации ГЛОНАСС, связи и телекоммуникации, геодезических измерениях высокой точности, исследованиях Луны. На выставке можно увидеть прототип лунохода, проходивший испытания в Крыму, а также спускаемую капсулу космического корабля «Восток», куда можно попасть внутрь и почувствовать себя космонавтом.

А на открытой площадке «Протон М» можно увидеть полноразмерный макет ракеты-носителя тяжелого класса, доставленной из ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Она предназначена для запусков различных космических аппаратов по государственным и коммерческим программам.

Где: Одинцовский г.о., 55 км Минского шоссе (парк)

Телефон: 8 (800) 707-01-07

Сколько стоит: посещение музейного комплекса №1 – 850 рублей.

Сайт: https://parkpatriot.ru/obekty/muzeynyy-kompleks-1/

8. Оптический центр и обсерватория в Лыткарино

Фото - © Медиасток.рф

В Лыткарино есть интерактивный оптический центр с обсерваторией. Это совместный проект Лыткаринского историко-краеведческого музея и Лыткаринского завода оптического стекла. Экскурсии проводятся для студентов и школьников от 7 лет в составе организованных групп. В Интерактивный оптический центр «Лыткарино» входят выставочный зал продукции АО ЛЗОС, интерактивная оптическая лаборатория «Путешествие света в оптических лабиринтах», детская обсерватория и планетарий.

Заявку на экскурсию необходимо направлять заранее и предоставлять паспортные данные для пропуска на территорию завода.

Где: г. Лыткарино, ул. Парковая, 1а

Телефон: +7 (495) 552-49-80

Сколько стоит: стоимость зависит от группы и программы посещения.

Сайт: https://www.lytkarinomuseum.ru/планетарий

9. Обсерватория в Звенигороде

Фото - © Медиасток.рф

Попасть в обсерваторию можно в Дни открытых дверей. Ближайшая дата посещения – 13-14 апреля. В 12 и 16 часов будут проводиться экскурсии, во время которых можно будет осмотреть телескопы обсерватории, а также (при ясной погоде) посмотреть в телескоп на Солнце. В 20 часов при ясном небе будут проводиться только наблюдения (до 23 часов). При пасмурной погоде на сеансе в 20 часов будут проводиться экскурсии.

Где: Одинцовский г.о., Звенигородская обсерватория ИНАСАН

Телефон: +7(495) 992-42-06, +7(495) 992-42-07

Сколько стоит: бесплатно

Сайт: http://www.inasan.ru/popularization/dni/