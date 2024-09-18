Звездный путь: что известно о первых непрофессиональных астронавтах в открытом космосе

Почему выход непрофессионалов в открытый космос стал значимым событием для всего мира, читайте в материале РИАМО.

12 сентября непрофессиональные астронавты впервые в истории человечества вышли в открытый космос. Миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис в рамках экспедиции Polaris Dawn, запущенной компанией SpaceX, провели около десяти минут в скафандрах за пределами корабля Crew Dragon. Сам корабль в это время находился на высоте более 700 километров над Землей. При этом оба астронавта-новичка выступили еще и испытателями скафандров, в которые были облачены.

Джаред Айзекман: кто он?

Фото - © Inspiration4 / John Kraus/Flickr.com

41-летний Джаред Айзекман — американский бизнесмен, миллиардер, летчик и космонавт. Он выступил спонсором и командиром экипажа SpaseX Inspiration4 — первого частного полета человека в космос с исключительно гражданским экипажем. Полет стартовал с космодрома центра Кеннеди во Флориде 16 сентября 2021 года. Корабль вышел на орбиту высотой в 585 километров, а три дня спустя вернулся на Землю.

Эта миссия была частью сбора средств для детской больницы, на которую Айзекман планировал пожертвовать 100 миллионов долларов. Три года спустя, 10 сентября 2024 года, миллиардер стартовал на корабле Crew Dragon в качестве командира экипажа космической миссии Polaris Dawn. 15 сентября экипаж благополучно вернулся на землю, а Айзекман вместе с инженером Сарой Джиллис за время миссии успели стать первыми непрофессиональными астронавтами в открытом космосе.

Биография и личная жизнь Джареда Айзекмана

Фото - © Inspiration4 / John Kraus/Flickr.com

Джаред Айзекман родился 11 февраля 1983 года в штате Нью-Джерси в еврейской семье. Он учился в одной из начальных школ Вестфилда (Нью-Джерси), а в 6-8 классах посещал среднюю школу Уильяма Аннина. Там Айзекман познакомился с Моникой Чаканой, которая позже стала его женой. В 14 лет Джаред увлекся ремонтом компьютеров и даже открыл собственную компанию по этому профилю.

Фирма по техническому обслуживанию и ремонту компьютеров Deco Systems располагалась в подвале дома родителей Айзекмана. Два года спустя один из клиентов молодого человека предложил ему работать на полную ставку — ради этого предложения Джаред решил бросить среднюю школу. В 1999 году он создал компанию по обработке розничных платежей, которую возглавляет до сих пор.

В 2020 году компанию переименовали в Shift4 Payments — ее ежегодный оборот превышает 200 миллионов долларов. Кроме того, в 2012 году Айзекман выступил в роли соучредителя компании Draken International (Флорида), которая занимается обучением пилотов для вооруженных сил США. Сегодня она управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей.

При этом личная жизнь Айзекмана по насыщенности не уступает его карьере. В 2004 году он начал брать летные уроки, а в 2011 году получил степень бакалавра в области профессиональной аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла. Айзекман — квалифицированный пилот на нескольких типах военных реактивных самолетов. Правда, если в 20 лет он участвовал во многих авиашоу, то к 30 годам отошел от управления воздушными судами.

Миллиардер женат и имеет двух дочерей.

Состояние Джареда Айзекмана на 2024 год

К 2024 году состояние Айзекмана достигло нескольких миллиардов долларов. Сегодня компания бизнесмена Shift4 Payments по-прежнему растет и расширяет спектр своих услуг, что помогает ей и дальше увеличивать свой капитал. Кроме того, Айзекман активно инвестирует в новые технологии и стартапы, благодаря чему считается одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения.

Мировые рекорды Айзекмана

Фото - © Inspiration4 / John Kraus/Flickr.com

В 2000-х годах Айзекман участвовал в авиашоу вместе с Black Diamond Jet Team. В 2008 году он попытался установить мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на легком реактивном самолете всего за 83 часа, но это оказалось на час дольше рекорда, который уже действовал в то время (82 часа).

Однако в апреле 2009 года Айзекман все же сумел добиться поставленной цели, превзойдя предыдущий рекорд сразу на 20 часов — кругосветный перелет занял у бизнесмена 61 час 51 минуту. Джаред совершил это путешествие на самолете Cessna Citation CJ2 с двумя другими членами экипажа. При этом они не делали остановки в Индии и Японии, из-за которых Айзекман потерял много часов во время первой попытки в 2008 году.

Джаред Айзекман и космос

Фото - © Inspiration4 / John Kraus/Flickr.com

Космические полеты стали для Джареда Айзекмана следующим этапом после достижений в авиации. В феврале 2021 года он объявил, что планирует командовать экипажем SpaseX Inspiration4 — первым частным пилотируемым космическим полетом без участия представителей государственных агентств. Космическая экспедиция началась 16 сентября 2021 года на борту автономного космического корабля Crew Dragon, который запустила ракета-носитель Falcon 9. Три дня спустя участники экспедиции благополучно приводнились на Земле.

После этого Айзекман, получивший позывной «Грач» во время летной подготовки, попал на обложку журнала Time. Джаред также вошел в историю, впервые устроив тотализатор в космосе: прямо на борту Crew Dragon он сделал две ставки на клубы американского футбола.

Однако на этом неуемный миллиардер не остановился: он стал командиром экипажа миссии Polaris Dawn, которая 10 сентября 2024 года стартовала на корабле Crew Dragon со стартовой площадки LC-39А Космического центра Кеннеди во Флориде. А 12 сентября 2024 года Айзекман стал первым космонавтом-непрофессионалом, который вышел в открытый космос.

Почему выход в космос — достижение для частного космического туриста

Фото - © Inspiration4 crew/Flickr.com

На первый взгляд, во время своего исторического выхода в открытый космос Айзекман не сделал ничего выдающегося: он просто пытался сгибать и разгибать конечности, даже толком не выходя из люка Crew Dragon. Все это время астронавт стоял на подобии лесенки для небольшого бассейна, ведущей во Вселенную.

Причина, по которой Айзекман не мог сильно удаляться от космического корабля, была проста: у нового скафандра SpaceX, в который был облачен миллиардер, просто нет собственного запаса кислорода. Он поступает туда по трубке, идущей от корабля — и случись что с этой трубкой (даже простое закручивание), жизнь Джареда могла моментально оказаться в опасности. При этом в простом, мягком, а потому раздувающемся внекорабельном скафандре SpaceX Айзекману явно пришлось непросто — он, как минимум, был сильно скован.

Но почему же ему предоставили именно такой скафандр? Ответ парадоксален и прост: других у Штатов на данный момент нет. Из-за ряда инцидентов, произошедших весной-летом 2024 года, NASA пришлось отказаться от своих автономных скафандров. Сейчас в открытый космос автономно могут выходить лишь российские космонавты в скафандрах «Орлан».

Изготовить замену скафандрам NASA в США предложили сразу двум компаниям — Collins и Axiom Space — но обе до сих пор не справились. В итоге у Айзекмана остался лишь вариант со скафандром SpaceX, который бы в NASA никогда не одобрили — там хорошо знают, что скафандры без жестких элементов «раздувает» изнутри.

Именно выход в космос в первом в истории внекорабельном скафандре, созданном частной компанией для частных потребителей, и стал ключевой задачей Polaris Dawn, с которой достойно справились вначале сам Айзекман, а затем и Сара Джиллис. По сути, они стали не только первыми непрофессиональными астронавтами в открытом космосе, но еще и испытателями, а это — огромное достижение для любого частного туриста в космосе.

Кто такая Сара Джиллис

Фото - © Polaris Program / John Kraus/Flickr.com

Сара Джиллис — 30-летний американский специалист аэрокосмической инженерии, работающая ведущим инженером по космическим операциям компании Space X. Она стала участником полета космической миссии Polaris Dawn под командованием Джареда Айзекмана и следом за ним вышла в открытый космос во внекорабельном скафандре SpaceX. Ранее Джиллис участвовала в обеспечении полетов по программам Demo-2, Crew-1 и Inspiration4. Она также работала оператором связи с экипажем во время других полетов по программе Crew Dragon и отвечала за навигационное обеспечение при полетах грузовых кораблей Dragon.