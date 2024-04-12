Летчик-космонавт Денис Матвеев: «Стать космонавтом не было моей детской мечтой»

День космонавтики для нашей страны – это праздник первых. Каждый год 12 апреля в России отмечают день, когда Юрий Гагарин стал первым человеком планеты, совершившим полет в космос. Международным этот праздник стал только в 2011 году, тем не менее он до сих пор по праву считается праздником нашей страны, когда труд тысяч советских инженеров, конструкторов и рабочих позволил совершить прорыв. В материале РИАМО Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Денис Матвеев рассказал, как организованы полеты в космос сегодня, какие традиции соблюдают космонавты и как проходит уборка в космосе.

- Денис, расскажите, как вы стали космонавтом?

- Быть космонавтом не было моей детской мечтой. Хотя я вырос в Звездном городке и учился с детьми космонавтов, но всегда хотел быть инженером. Поэтому поступил в МГТУ имени Баумана, получил профессию и работал по ней – был ведущим инженером пятого отдела НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Потом объявили набор в отряд космонавтов, и я решил попробовать свои силы. В 2010 году был зачислен в отряд космонавтов. Проходил общекосмическую подготовку, а также летную, специальную парашютную, водолазную подготовку и тренировки в условиях невесомости, в гидролаборатории, по выживанию и другие. И в 2022 году полетел на МКС и сейчас нахожусь в отряде.

- Вспомните свой полет – какие впечатления, как долго приходилось привыкать сначала к состоянию невесомости, потом к гравитации? Какие новые привычки у вас появились?

- Не могу сказать, что со мной произошли какие-то кардинальные перемены или я приобрел некие новые привычки. Конечно, и в космосе, и на Земле есть свои особенности. Но мы все равно дети Земли и за полгода на МКС с нами не происходит ничего сверхъестественного. В условиях гравитации мы живем всю жизнь, а в космосе находимся не так долго. Скажем так, после приземления у меня адаптация происходит практически мгновенно, и я не пытаюсь оставить в воздухе стакан – это вообще больше такая космическая легенда, чем реальность. Космонавты в целом к жизни на Земле привыкают довольно быстро. Это ведь просто работа, со своими особенностями, но не больше. Поэтому на Земле мы все обычные люди с обычными привычками, а в космосе мы выполняем свою работу, и там тоже немного времени уходит на адаптацию.

- А что вы обычно берете с собой в космос?

- У нас есть ограничения по массе (1 килограмм, ред.) и по объему (1,5 литра, ред.), поэтому много вещей мы не берем, это ни к чему. Обязательно беру фотографии семьи, близких, какие-то сувениры, чтобы обменяться ими с членами другого экипажа, конечно, игрушки, которые официально называются «индикатор невесомости». При выведении на орбиту по ним определяем, что на нас уже не действует сила гравитации. Обычно дети их дарят, и мы берем их в космос. Обязательно беру эмблему корабля, чтобы обменяться с коллегами – это традиция. Так по мелочам набирается приличный груз.

- Кстати, о традициях – какие приметы и традиции соблюдают космонавты перед полетом и в космосе?

- Приметы вряд ли, скорее традиции, которые мы стараемся соблюдать. Это и просмотр фильма «Белое солнце пустыни» перед полетом, посадка дерева перед первым полетом, сходить на правое заднее колесо автобуса. Обязателен пинок перед посадкой от главного конструктора. Каждый год 9 марта в день рождения Юрия Алексеевича Гагарина едем к нему на родину в Смоленскую область. Там есть колодец у семьи Гагариных – из него надо обязательно попить воду. Обычаи небольшие, но стараемся соблюдать.

- А какие есть традиции в космосе?

- Есть хорошая традиция по взаимодействию между экипажами. Есть российский сегмент, есть американский сегмент, и мы каждую пятницу собираемся на совместный ужин. По очереди на нашей стороне и на их стороне. И по субботам смотрим фильмы один раз мы выбирали, один раз – они.

Мы, конечно, обычно показывали наши советские фильмы и современные, старались выбирать такие, которые более понятны для иностранцев. Потому что, скажем, «Кин-дза-дза» - прекрасный фильм, но нужно слишком много попутно объяснять. А на американской стороне мы смотрели в основном голливудские фильмы и даже премьеры. Буквально за два дня до выхода нового фильма, мы могли увидеть его на МКС. Это такие хорошие традиции, позволяющие сохранять общение, сплотить экипаж, несмотря на политические разногласия.

- На каком языке вы общались с экипажем американского сегмента на МКС?

- Говорим с членами экипажа американского сегмента на английском и на русском, потому что по международным требованиям космонавты и астронавты должны владеть определенным уровнем английского и русского языков. Официальный язык на МКС – английский. Летали и с европейцами, среди них вовсе полиглоты, знающие по пять языков, и владеющие русским на очень хорошем уровне. Поэтому общий язык находим.

В целом общение проходит нормально. Со всеми удавалось находить общий язык, избегая дискуссий на политические темы. Общались на профессиональные темы и обсуждали универсальные ценности, такие как семья, дети и прочее.

- Расскажите об особенностях работы на МКС. Есть ли какие-то лайфхаки, которые помогают облегчить быт в космосе?

- Это скорее не лайфхаки, а особенности жизни и работы на станции. Около месяца-двух уходит на то, чтобы привыкнуть к быту. После этого времени полностью адаптируешься и уже не задумываешься над какими-то элементарными действиями. На Земле мы же с детства учимся самым простым вещам и потом уже не задумываемся, как мы это делаем – надеваем куртку, садимся на диван, ставим предметы на стол и так далее. Там ко всему этому заново нужно привыкать, потому что все летает, все нужно закреплять. Какие-то маленькие легкие вещи крепим с помощью велкро (липучка, ред.), крючки. Для более тяжелых используются резинки и банджи, которые расположены везде. Если мелкие вещи, то работать нужно в пакетах зип-лок, чтобы они не разлетелись. Это навыки жизни в невесомости.

- Как проходит уборка на МКС? Нужно ли там вообще убираться?

- Уборка, конечно, проходит. На российском сегменте, как в армии, по субботам назначается день уборки. Выделяется три часа всему экипажу. Работы каждый раз разные, потому что станция большая и всю ее убрать сразу нереально. Убираем с помощью пылесосов, потому что много пыли накапливается, и делаем влажную уборку с помощью специальных салфеток, в том числе противогрибковой обработки. Ну и в целом в течение недели тоже убираемся периодически, поддерживаем чистоту и порядок.

- Как на МКС вы проводите свободное время, если оно бывает?

- Бывает, но не так много. По распорядку дня выделяется 1,5 часа в день и выходные. Но в выходные не всегда удается просто отдыхать. Все зависит от программы полета, от запланированных работ, что-то могут попросить из ЦУП сделать. Поэтому если программа полета напряженная, выходной может быть один за 1,5 месяца.

В целом свободное время мы посвящаем работе с какими-то своими документами, фотографиями. По выходным проходит видеоконференция с семьями и, конечно, максимально стараемся пообщаться, увидеть лица. Друзья просят что-то сфотографировать. Так набираются дела и свободного времени для того, чтобы просто отдохнуть, книгу почитать, почти не остается. Там, на МКС, самый ценный ресурс – время, и его всегда не хватает.

- Как вы определяете с МКС над какой частью Земли пролетаете? С опытом узнаете материки и страны по очертаниям?

- Во-первых, у нас есть баллистико-навигационное обеспечение. На лэптопе постоянно запущена программа, у нас она называется «Сигма». Это карта, на которой есть трасса полета и движущаяся точка. То есть мы всегда видим, где в конкретный момент находится Станция. Баллистические данные из ЦУПа постоянно обновляются, поэтому данные довольно точные. Соответственно, видно, где летишь.

И второе, когда летаешь какое-то время, глобально уже можешь сам понимать, где летишь без подсказки. Австралия, например, действительно, красная. Диапазон широт достаточно хороший, и видно, что, доспутим, в Северном полушарии лето наступило или в Южном снег начинает выпадать. Гряду Анд ни с чем не спутаешь, Европу до Урала хорошо видно, Камчатку, Африку сразу видно, Нил очень хорошо виден.

Россия выглядит очень величественной. Большая страна. Ту же Европу пролетаешь за 10-15 минут всю, то Россию пролетаем очень долго, особенно в части после Урала. Просто необъятные просторы. Впечатляют Камчатка, Курильская гряда, Байкал выглядит очень красиво.

- Что делать, если на МКС кто-то заболеет?

- В силу специфики и искусственной атмосферы заболеть довольно сложно, по крайней мере вирусными какими-то заболеваниями. Система построена таким образом, что космонавты, которые летят в космос, проходят очень серьезный отбор, что уже говорит об их здоровье. В медицинскую комиссию входит очень много специалистов, и они дают заключение, что экипаж годен к космическому полету. Потом команда убывает на Байконур, где две недели находится в режиме обсервации. Плюс у каждого экипажа есть врач, который отвечает за все медицинские вопросы, он доступен круглосуточно и находится в ЦУПе. Кроме того, один из членов экипажа обязательно проходит углубленную подготовку в качестве медицинского офицера, который может даже проводить небольшие операции, и каждый член экипажа может оказывать первую помощь. Ну и конечно, на МКС есть все необходимые лекарства, медицинские укладки и аппараты, вплоть до дефибриллятора. Поэтому за здоровье космонавтов можно не переживать.

- С чем сложнее всего справиться в космосе?

- Сложно от того, что мы находимся далеко от своих родных. Сложно в том плане, что нельзя обнять жену, потискать детей. В целом привыкаешь, но многое зависит от экипажа и психологической обстановки. Мне в этом плане повезло, у нас экипаж очень дружный, слаженный, поэтому в плане общения нет никаких проблем. Летали на позитиве, не ссорились, шутили. Минус только в том, что скучаем по родным.

- Что делать, если спускаемый аппарат приземлился не в расчетной точке? Часто ли такое происходит?

- Такие случаи единичные, их можно перечислить по пальцам одной руки. Но тем не менее каждый космонавт обязательно проходит тренировки по выживанию в зимнем лесу и на воде. В самом спускаемом аппарате есть носимый аварийный запас, который рассчитан на три дня. Если приземление произошло в другом государстве, тогда есть ряд международных соглашений, регулирующих спасение космонавтов.

- Как вы оцениваете успехи современной российской космонавтики?

- Я считаю, что мы достойно продолжаем дело покорения космоса, основы которого были заложены в Советском Союзе. Мы успешно участвуем в проекте МКС: доработаем его и будем уходить на свою национальную станцию. Эскизный проект уже утвержден и первый модуль планируется запустить в 2027 году. Идет строительство космодрома «Восточный», с которого скоро произведут пуск ракеты носителя тяжелого класса «Ангара». Она станет заменой «Протону». Мы продолжаем исследовать Солнечную систему, и, несмотря на некоторые неудачи, не останавливаемся и работаем над проектом по исследованию Луны. Мы сохраняем лидирующие позиции.

Денис Матвеев – Герой России, летчик-космонавт РФ. Совершил 4 выхода в открытый космос. В 2010 году зачислен в отряд космонавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина. С 2012 года проходил подготовку в составе группы специализации по программе МКС. С мая 2021 года проходит подготовку в составе основного экипажа МКС-67 в качестве бортинженера ТПК «Союз МС» и бортинженера МКС-67. Космический полет в качестве бортинженера экипажа ТПК «Союз МС-21» состоялся 18 марта 2022 года вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Сергеем Корсаковым. В ходе полета выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 8 минут. Длительность полета составила 195 суток.