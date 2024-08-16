«Сделано в Москве»: как работает столичная программа поддержки бизнеса

Подробности о том, как работает столичная программа поддержки бизнеса «Сделано в Москве», читайте в материале РИАМО.

В начале августа на платформе «Город идей» завершился сбор предложений от москвичей, связанных с полезными инструментами и решениями для развития бизнеса в мегаполисе. Проект со сбором посвящен программе поддержки бизнеса «Сделано в Москве», в которой участвуют более 5,5 тысяч созданных в столице фирм. Подробности о том, как работает программа «Сделано в Москве», читайте в материале РИАМО.

Что такое программа «Сделано в Москве»

Фото - © О. Сосницкого. Mos.ru

«Сделано в Москве» — это городская программа, направленная на продвижение локальных брендов и запущенная в 2022 году. Сегодня в ней участвует более 5,5 тысяч созданных в столице фирм. «Сделано в Москве» курирует московский Департамент предпринимательства и инновационного развития.

«Чаще всего возможностями программы пользуются производители одежды, аксессуаров, товаров для дома, продуктов питания и оборудования. Самые востребованные инструменты продвижения — размещение продукции на витринах офлайн-магазинов «Сделано в Москве», участие в отраслевых выставках и выход на маркетплейсы», — рассказала заммэра столицы-глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Освобождение ряда ниш после ухода с рынка некоторых иностранных брендов способствовало росту импортозамещения. В Москве решили помочь предприятиям заявить о себе, а покупателям — найти достойный аналог товарам с Запада. По словам Натальи Сергуниной, при помощи программы «Сделано в Москве» с начала года столичные предприниматели Москвы заработали свыше 110 миллионов рублей.

С помощью программы московские предприятия продвигают свою продукцию на онлайн-площадке с аналогичным названием, специальных витринах крупнейших маркетплейсов России, знаковых офлайн-мероприятиях, а также в первом флагманском магазине.

Где можно купить товары бренда «Сделано в Москве»

Фото - © НТУ ГКУ «Новые технологии управления»/Mos.ru

Один из основных форматов продвижения для участников программы «Сделано в Москве» — это размещение продукции столичных брендов на одноименной онлайн-площадке. Там есть 23 тысячи позиций, например, одежда, косметические средства, ювелирные украшения, бытовая техника, товары для дома, детей, животных, творчества, спорта.

Стать участниками могут организации, чьи производства расположены в столице — для этого достаточно оставить заявку на сайте проекта. А пользователи имеют возможность познакомиться с производителями и поставщиками услуг, оценить ассортимент и перейти на сайт бренда для покупки.

Кроме того, у программы «Сделано в Москве» есть брендированные витрины на крупнейших российских маркетплейсах. Предприниматели могут опубликовать там свои товары, чтобы расширить аудиторию и увеличить объем продаж. Этим инструментом, в частности, уже воспользовался столичный разработчик косметики для волос, который выпускает крем-краски, шампуни и кондиционеры. При этом продвижение локальных брендов не ограничивается только онлайн-площадками. Их продукцию можно увидеть в торговых центрах, на отраслевых форумах и городских мероприятиях.

«Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот», — отметила Наталья Сергунина.

В частности, в 2023 году сообщалось, что бизнес-маркеты «Сделано в Москве», проведенные вместе с Сбербанком, за один рабочий день принесли около 1,8 миллионов рублей. Один из участников программы, молодой бренд товаров для дома, смог продать продукты на сумму 425 тысяч рублей. Производитель светильников сумел увеличить свой оборот благодаря использованию как офлайн-, так и онлайн-инструментов продвижения. За счет торговли на маркетплейсах и участия в мероприятиях выручка увеличилась в 14 раз.

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Что известно о флагманском магазине «Сделано в Москве»

Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Первый флагманский магазин программы «Сделано в Москве» начал работать в столичном инновационном кластере «Ломоносов» 1 февраля. Свою продукцию во флагманском магазине уже представили 50 московских компаний.

«Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры», — отметила заммэра столицы.

По ее словам, в магазине представлено около 100 категорий товаров. Ассортимент там планируется обновлять каждый сезон. В магазине, в частности, можно найти селективные ароматы для дома, машины и офиса от предпринимателя Натальи Мухиной. Она присоединилась к городской программе в 2022 году и уже участвовала в нескольких проектах.

Столичные модники смогут выбрать для себя футболки и аксессуары с авторскими иллюстрациями. Их делает московский бизнесмен Семен Попов. Также представлены деревянные игрушки с росписью от команды основательницы своего бренда Анастасии Мешковой. До конца года в мегаполисе откроются несколько таких магазинов. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей.

Перспективы развития программы «Сделано в Москве»

Фото - © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Московский опыт продвижения местных брендов получил высокую оценку со стороны коллег из регионов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минувшем году Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми. Столица поможет партнерам с реализацией аналогичных проектов, включая создание региональной онлайн-платформы для местных производителей, и поделится своими техническими наработками.

Кроме того, с 2017 года Москва продвигает свою продукцию за рубежом под единым брендом Made in Moscow. За годы программы на международных выставках появились более 1,5 тысяч местных компаний, которые знакомили потребителей из Саудовской Аравии, Индии, ЮАР и других стран с московскими товарами. Предприятия также разместили свою продукцию и услуги на онлайн-витринах зарубежных маркетплейсов, в том числе на территории Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и стран СНГ.

А в начале августа на платформе «Город идей» завершился сбор предложений от москвичей, связанных с полезными инструментами и решениями для развития бизнеса в мегаполисе — он посвящен программе «Сделано в Москве».

Жители Москвы могли предложить свои идеи по тому, как продвигать столичные бренды, организовывать мероприятия для определенных отраслей, информационно наполнять сайт и соцсети. Пользователям также предложили выбрать, где должны быть магазины «Сделано в Москве» и какие товары они хотят видеть в них. Предложения, которые поддержало наибольшее количество жителей столицы, воплотят в жизнь.

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