На платформе «Город идей» обсудят проект поддержки бизнеса «Сделано в Москве»

На платформе «Город идей» начинает работать новый проект, который посвящен программе поддержки бизнеса «Сделано в Москве». До 2 августа горожане могут отправить предложения с полезными инструментами и решениями для развития бизнеса в мегаполисе, рассказала заммэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Жители Москвы могут предложить свои идеи по тому, как продвигать столичные бренды, организовывать мероприятия для определенных отраслей, информационно наполнять сайт и соцсети. Пользователи выберут, где должны быть магазины «Сделано в Москве» и какие товары хотят видеть в них.

Предложения, которые поддержит большее количество жителей столицы, воплотят в жизнь.

В программе «Сделано в Москве» участвует более 5,5 тыс. созданных в столице фирм. В сетевом шоуруме продается 25 тыс. товаров в 35 категориях. Среди них не только обувь и одежда, но и продукты питания, элементы декора для квартиры, спортивный инвентарь, другие позиции.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР

В феврале на территории кластера «Ломоносов» заработал первый офлайн-магазин «Сделано в Москве». В нем уже продаются товары от 50 московских компаний. Участники программы также реализуют продукцию на популярных маркетплейсах.

«Сделано в Москве» курирует московский департамент предпринимательства и инновационного развития.

Платформа «Город идей» начала работать с 2014 года. Благодаря ей жители мегаполиса предлагают идеи по улучшению жизни в городе.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года инвесторы арендовали у Москвы 13 земельных участков. На них построят коммерческую недвижимость.