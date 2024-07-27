Ефимов: с начала года инвесторы арендовали у города 13 земельных участков

С начала текущего года инвесторы арендовали у столицы 13 земельных участков. На них они будут возводить коммерческую недвижимость, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, по итогам торгов было арендовано порядка 4 га земли. На участках представители бизнеса смогут возвести торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, магазины, медцентры, а также возвести предприятия для обслуживания транспорта.

«Город регулярно выставляет на аукционы землю для строительства коммерческих объектов. За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали 13 участков общей площадью 4,13 га для возведения почти 95 тыс. кв м недвижимости», — прокомментировал Ефимов.

Он добавил, что в пользу высокой активности инвесторов говорит тот факт, что почти столько же договоров заключили с победителями торгов в течение всего прошлого года.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман добавил, что наиболее крупной сделкой стала аренда участка в 1 га. На ул. Судостроительной в Нагатинском Затоне.

«Там инвестор сможет построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 6,9 тыс. кв. м. Самый маленький участок площадью 0,06 га был арендован в деревне Сенькино-Секерино в ТиНАО для возведения торгово-бытового объекта площадью не более 241,2 кв. м», — заявил Гаман.

Подробнее выставлении участков на аукционы можно узнать на Инвестпортале Москвы.

Все договоры по итогам торгов заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя.