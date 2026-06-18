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Щитовидка или что-то серьезнее: когда усталость нельзя игнорировать

Постоянная усталость, которая не проходит даже после полноценного отпуска и нормализации сна, может быть признаком скрытых патологий щитовидной железы. О том, на что важно обратить внимание, рассказала РИАМО хирург-онкогинеколог Анна Макарова.

Когда отдых не помогает: в чем реальная причина?

Если человек чувствует упадок сил, несмотря на качественный сон и отсутствие стресса, проблема может крыться в эндокринной системе. Нарушения в работе щитовидной железы (как доброкачественные, так и более серьезные патологии) напрямую влияют на энергетический ресурс организма.

На какие «красные флаги» стоит обратить внимание?

Врач выделяет критические симптомы, при которых необходимо немедленно обратиться к специалисту:

стойкая астения: чувство изможденности, которое не проходит после отдыха и восполнения дефицита витаминов.

потеря веса: резкое снижение массы тела без видимых причин.

С чего начать обследование? (Алгоритм действий)

Для первичной диагностики не требуются сложные процедуры — зачастую достаточно стандартных лабораторных исследований:

Общий анализ крови (ОАК): позволяет оценить уровень гемоглобина и тромбоцитов. Контроль уровня железа: крайне важно, так как при некоторых патологиях (в том числе онкологических) опухолевые процессы могут активно потреблять железо из организма. Анализ на тромбоциты: их аномальное повышение может быть индикатором серьезных системных нарушений.

Резюме эксперта: даже обычный клинический анализ крови является важным инструментом, который позволяет врачу определить направление поиска и вовремя заметить опасные изменения в организме.

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