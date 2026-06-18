Ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Домодедово Транспорт сегодня в 07:50

Утром в четверг в аэропортах Внуково и Домодедово были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.