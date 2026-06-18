Ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Домодедово

Транспорт

Утром в четверг в аэропортах Внуково и Домодедово были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также минувшей ночью в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский действовали ограничения работы.

Ранее ликвидированы еще 52 украинских дрона, которые направлялись в сторону столицы.

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