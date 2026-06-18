Почему люди исчезают из переписки и не отвечают? Объяснение психолога

Внезапный уход собеседника из переписки далеко не всегда связан с ошибкой или обидой со стороны второго человека, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Дело в том, что есть люди с защитно-избегающим типом мышления. Они не всегда обрывают диалог из-за вас. Часто они просто не выдерживают внутреннего напряжения, контакта. Для них переписка — не просто слова, это риск быть понятым, оцененным, раскрытым, обязанным ответить. И, когда нервная система считывает близость как угрозу, человек может ничего не объяснять, а просто исчезнуть», — сказал Ягудин.

Он добавил, что у такого человека включается уже не логика, а защита: «Мне тревожно — значит, надо уйти». И человек может просто исчезнуть.

«И это касается многого. Здесь, конечно же, работает наша интуиция. Она оберегает нас от ненужного напряжения, от ненужных ассоциативных вопросов и каких-либо тем. И здесь нужно понимать: не проваливаться в нейроинтоксикацию, не уходить в самокопание, а тонко различать, где моя ошибка, а где — чужая неспособность выдерживать контакт. Это очень важный момент», — отметил психолог.

Ягудин уточнил, что если человек исчез на полуслове, то это не всегда означает: «Я все испортил». Иногда это значит: я встретился с человеком, у которого близость включает бегство. И именно форма интуитивного мышления вкатывает нас в его же защитно-избегающий механизм.

«Форма нейроинтуитивного мышления помогает нам не додумывать за другого, не унижать себя догадками и не превращать чужое молчание в приговор самому себе. Она возвращает главное ощущение: если человек ушел без слов — это тоже ответ. Помните об этом», — заключил эксперт.

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