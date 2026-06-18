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Расписание полетов корректируют на рейсах в Шереметьеве из-за ограничений

Авиакомпании корректируют расписание прилетов и вылетов из-за действия временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Обслуживание пассажиров производится по Федеральным авиаправилам и регламентам. В приоритете находятся пассажиры с детьми, обслуживание проводится на выделенных стойках регистрации.

Также пассажиры могут переоформить или вернуть билеты на самолет в кассах авиакомпаний.

Сведения о статусе рейса, порядке переоформления и возврата билетов можно узнать через официальные коммуникационные каналы авиакомпаний.

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