Расписание полетов корректируют на рейсах в Шереметьеве из-за ограничений
Авиакомпании корректируют расписание прилетов и вылетов из-за действия временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обслуживание пассажиров производится по Федеральным авиаправилам и регламентам. В приоритете находятся пассажиры с детьми, обслуживание проводится на выделенных стойках регистрации.
Также пассажиры могут переоформить или вернуть билеты на самолет в кассах авиакомпаний.
Сведения о статусе рейса, порядке переоформления и возврата билетов можно узнать через официальные коммуникационные каналы авиакомпаний.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.