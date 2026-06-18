Сперма-мутант: после 45 лет у мужчин начинаются серьезные проблемы

После 43–45 лет в сперматозоидах постепенно увеличивается количество генетических поломок и мутаций, что связывают с повышенным риском ряда нарушений развития у детей, сообщила РИАМО гинеколог, репродуктолог Prima Clinic, кандидат медицинских наук, член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России Татьяна Гвоздикова.

«С возрастом в сперматозоидах накапливаются мутации и поломки (фрагментация) в ДНК, что связано с ослаблением систем репарации ДНК у мужчин в возрасте. Это может приводить к росту числа мутаций в отдельных генах (вновь возникших) и хромосомных аномалий. В возрасте после 43–45 лет количество сперматозоидов, несущих потенциально опасные мутации, составляет около 3–5%», — рассказала Гвоздикова.

Она добавила, что также есть данные о том, что у детей возрастных отцов возрастает риск развития РАС, СДВГ и психических заболеваний.

«При этом некоторые исследователи считают, что дети поздних отцов более развиты и чаще имеют какие-то таланты и способности, вплоть до гениальности. Но, на мой взгляд, это больше связано с социальными особенностями позднего отцовства — большим вниманием, спокойствием и терпением», — отметила врач.

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