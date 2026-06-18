Внешний госдолг РФ в апреле сократился на рекордные 4,2 млрд долларов
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Задолженность страны перед внешними кредиторами в апреле стала меньше на максимальные значения за все время ведения статистики, сообщает РИА Новости.
По информации Минфина, в апреле обязательства России перед нерезидентами составили 58,9 млрд долларов. Госдолг снизился сразу на 4,2 млрд долларов.
Так быстро данный показатель не падал как минимум последние 15 лет. Предыдущий максимум наблюдался в июле 2018 год, когда уменьшение составило 3,6 млрд долларов.
При этом государственный долг России по итогам 2025 года вырос на 21%.
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