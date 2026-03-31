Госдолг России увеличился на 21% за 2025 год

Государственный долг России по итогам 2025 года вырос на 21% по сравнению с показателями 2024-го и достиг 35,1 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь — декабрь, сообщает ТАСС .

Увеличение составило 6,1 трлн рублей. При этом внутренний долг вырос на 29,1%, до 30,7 трлн рублей, а внешний — сократился на 15,4%, до 4,5 трлн рублей.

В Счетной палате отметили, что установленные верхние пределы госдолга не превышены. Расходы на его обслуживание в 2025 году составили 3,2 трлн рублей.

Ранее госдолг США впервые превысил $39 трлн.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.