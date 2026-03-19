Госдолг США впервые превысил $39 трлн
Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив 39 триллионов долларов, сообщает РЕН ТВ.
По данным Министерства финансов, опубликованным 17 марта, показатель достиг 39,016 триллиона долларов. За сутки долг вырос более чем на 20 миллиардов — днем ранее он составлял 38,992 триллиона.
Предыдущий рекорд в 38 триллионов был зафиксирован в октябре прошлого года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.