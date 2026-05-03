Огромный пожар площадью 7,5 тыс «квадратов» в Кашире: огонь охватил три склада
Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Московской области тушат пожар на складе в Кашире. Площадь возгорания составила 7,5 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание началось на улице Строительной, дом 15. О пожаре сообщили в 05:15.
Когда приехали сотрудники МЧС, горела только крыша склада. Однако в дальнейшем из-за высокой горючей нагрузки пожар распространился на возведенные по соседству два склада.
Нынешняя площадь возгорания — 7,5 тыс. «квадратов». Данных о пострадавших нет.
Пожар тушат 61 сотрудник МЧС. Задействованы 19 машин.
