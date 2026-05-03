Тепло без сюрпризов: 3 мая Московский регион ждет идеальная погода для прогулок
Днем 3 мая в Москве и области ожидается от +19 до +21 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В воскресенье днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер будет южный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.
Ночью в Москве и области ожидается от +9 до +11 градусов тепла. Будет переменная облачность. Преимущественно осадков не ожидается.
Ветер будет юго-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.
