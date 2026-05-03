Массированная атака: за ночь силы ПВО ликвидировали 334 БПЛА над 16 регионами РФ

08:02

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Всего было перехвачено и уничтожено 334 украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

География инцидентов охватила центральные и северо-западные регионы, а также юг.

Среди регионов, подвергшихся попытке атаки противника, значатся приграничные Белгородская, Брянская и Курская области. Также беспилотники сбили в Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Тверской. Системы ПВО ликвидировали цели в Московском регионе и над Республикой Крым.

Массированные попытки ударов зафиксированы и в более отдаленных от зоны спецоперации субъектах. Уничтожены дроны ВСУ над территориями Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Псковской областей.

