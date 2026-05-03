Лобовое разбито: подросток подрезал автобус и отправил пенсионерку в больницу
Пенсионерка травмировалась при падении в автобусе в Москве
В 22:00 2 мая на Широкой улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и подростка. Пострадала пожилая женщина, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Молодой человек поехал на велосипеде на красный свет. Водителю автобуса пришлось резко тормозить.
В этот момент получила травмы пенсионерка. Ее увезли в больницу.
На опубликованных фото у автобуса разбито лобовое стекло. Рядом лежит велосипед.
