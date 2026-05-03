Маски сорваны: в России подвели итоги борьбы с невидимым врагом внутри страны

Российские суды отправили в колонию 219 госизменщиков в 2025 году

В 2025 году российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 219 лиц по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). Согласно официальной статистике Верховного суда РФ, все осужденные по этой и смежным статьям получили наказание в виде лишения свободы, рассказали ТАСС в пресс-службе Верховного суда России в ответ на запрос.

Двоих фигурантов по делам о госизмене суд посадил на пожизненное.

Большая часть осужденных за государственную измену — 156 человек — получила сроки от 10 до 15 лет. Еще 31 преступнику назначили от 15 до 20 лет колонии, а 29 лицам — от 5 до 10 лет. Помимо тюремных сроков, 78 осужденным по данной статье выписали штрафы, суммарный объем которых составил 18,9 млн рублей.

Также суды рассматривали дела о шпионаже (статья 276 УК РФ) и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями против безопасности РФ (статья 275.1 УК РФ). По первой осуждены 14 человек. Им чаще всего назначали от 10 до 15 лет лишения свободы.

За сотрудничество с иностранными структурами без признаков госизмены к ответственности привлечено 29 лиц. Их посадили на два-восемь лет.

