В Пулково из-за атаки ВСУ на Ленобласть задержали 70 рейсов

Ночью Ленинградскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. Из-за этого международный аэропорт Пулково приостанавливал работу, в связи с чем более 70 рейсов задержали, еще около 20 полностью отменили, об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Аэропорт Пулково вводил ограничения на прилет и вылет самолетов. Режим продлился шесть часов. Некоторые самолеты не смогли приземлиться. Их перенаправили на другие аэродромы. Рейс из Антальи должен был лететь в Петербург, но из-за ограничений он с задержкой в четыре часа приземлился в Москве.

Всего в Пулково задержали более 70 рейсов. Почти два десятка отменили. Пассажиры ждали вылета в здании аэропорта. Администрация принесла извинения за неудобства. Людям предложили воду и питание.

В настоящее время режим беспилотной опасности снят. Аэропорт работает в штатном режиме.

Известно, что ночью дежурными средствами ПВО были сбиты более 60 дронов ВСУ в Ленобласти. Главной целью стал торговый морской порт Приморск. После отражения атаки там начался пожар, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Пожар в порту Приморск ликвидируют. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.