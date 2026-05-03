Над Смоленской областью уничтожен 21 беспилотник: обломки попали в жилой дом

сегодня в 09:42

Двое взрослых и ребенок пострадали во время атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области

Силы ПВО сбили и подавили 21 БПЛА ВСУ над Смоленской областью. Обломки одного из беспилотников попали в многоквартирный жилой дом, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Были ранены двое взрослых и один ребенок. Мужчину увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Девушку с ребенком лечат амбулаторно. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

На местах падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб. Угроза опасности БПЛА все еще действует.

