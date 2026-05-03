Целью был порт: в Приморске ликвидировали последствия массированной атаки БПЛА
В Приморске произошел пожар во время отражения атаки БПЛА ВСУ
Фото - © Islander. Собственная работа/Wikipedia.org
Ночью в Ленинградской области средства ПВО отразили массированный удар противника. Были ликвидированы более 60 БПЛА ВСУ, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Главной целью удара противника был морской торговый порт Приморск. Во время отражения атаки БПЛА в городе начался пожар.
Его потушили. Разлива нефтепродуктов не произошло.
Режим опасности БПЛА в Ленобласти объявили 2 мая в 22:54. Его отменили в 08:35 в воскресенье.
