Очередной дрон ВСУ сбили на подлете к Москве

сегодня в 10:10

Собянин сообщил о ликвидации дрона ВСУ на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 3 мая на подлете к Москве сбит уже третий беспилотник, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Ситуация находится на контроле компетентных органов.

Первый за 3 мая дрон ВСУ пытался атаковать Москву около 00:30. Попытка не увенчалась успехом, его ликвидировали.

