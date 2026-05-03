Очередной дрон ВСУ сбили на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 3 мая на подлете к Москве сбит уже третий беспилотник, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Ситуация находится на контроле компетентных органов.
Первый за 3 мая дрон ВСУ пытался атаковать Москву около 00:30. Попытка не увенчалась успехом, его ликвидировали.
