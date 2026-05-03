Массированный налет на Петербург: в Ленобласти уничтожили около 60 БПЛА ВСУ

сегодня в 07:47

Количество ликвидированных украинских беспилотников в Ленинградской области увеличилось до 59. БПЛА сбивали всю ночь, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Режим «Опасности беспилотников» в Ленобласти объявили в 22:54 2 мая. Была снижена скорость мобильного интернета.

В 03:52 3 мая Дрозденко рассказал о сбитии 35 беспилотников. В 04:18 число ликвидированных дронов противника выросло до 43.

В 05:42 был сбит уже 51 беспилотник. Режим «Опасности БПЛА» еще действует.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.