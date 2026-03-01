Стоимость нефти марки Brent стала выше 110 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила отметку в 110 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости .

По состоянию на 23:12 мск стоимость майских фьючерсов выросла на 7,14% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 110,56 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI также подорожали — на 3,07%, до 98,60 доллара за баррель.

Ранее стоимость нефти достигала 104 долларов из-за атаки США объектов Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.