Стоимость нефти опять выросла после агрессии США в Иране

Стоимости нефти увеличивается в пределах 1-1,5%. Brent продается за более чем 104 доллара за баррель после ударов Соединенных Штатов по острову Харк, который считается важным экспортным центром Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и заявление главного аналитика рынка КСМ Trade Тима Уотерера.

Утром стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась в цене на 1,56%, если сравнивать с прошлым закрытием. Она выросла до 104,75 доллара за баррель.

На стоимость нефти влияют новые геополитические риски. 14 марта американский президент Дональд Трамп пригрозил атаковать нефтяную инфраструктуру острова Харк в Иране. Он считается одним из самых важных терминалов страны. Затем появилась информация о нанесении ударов по острову.

Уотерер считает, что рынки вряд ли положительно отреагируют на последние события. Неделя снова начнется нервно. Неизвестно, что будет с островом Харк. При этом он важен для мирового энергосбережения.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тот атаковал в ответ. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

