сегодня в 15:31

Афроамериканцы устроили взрыв в квартире в Москве, пока готовили еду

Постояльцы сожгли квартиру на юго-востоке Москвы, пока готовили еду. Также в результате пожара пострадали еще два жилья, сообщает «Осторожно, Москва» .

Взрыв прогремел в квартире жилого дома на Самаркандском бульваре. Предварительно, жильцы в этот момент занимались приготовлением еды.

После хлопка начался пожар. Огонь повредил минимум три квартиры. По словам очевидцев, в квартире, где произошло ЧП, проживают афроамериканцы.

В результате взрыва пострадали три человека. Медики оказались двум из них помощь на месте. Третий надышался угарным газом, его госпитализировали в Склиф.

