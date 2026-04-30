Безопасность ценится: кому в Москве платят больше 1 000 000 рублей

Директора по информационной безопасности получают в Москве более 1 млн рублей

В Москве и Санкт-Петербурге директора по информационной безопасности (CISO) в IT-фирмах получают зарплату свыше 1 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Как уточняется в исследовании сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, зарплата указанных специалистов в Москве и Северной столице при максимальных предложениях достигает до 1,3 млн и 1,2 млн рублей соответственно.

Медианная зарплата в данной сфере составляет 520 тыс. рублей в столице и 500 тыс. рублей в Петербурге. За год количество вакансий в сфере информбезопасности выросло на 24% на фоне уменьшения количества предложений о работе в IT в целом на 18%.

Как отметила проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто, на отечественном рынке сейчас не хватает директоров по информбезопасности, умеющих связывать киберриски с задачами в бизнесе. Поэтому возникает разрыв между ожиданиями руководства и реальной ролью специалистов.

«Если его (разрыв — ред.) не сокращать, киберриски будут обсуждаться на уровне совета директоров, но сама функция безопасности так и останется в техническом контуре — без полноценного влияния на стратегические решения», — сказала Кухто.

Это исследование провели в стране с января по апрель текущего года. Показатели приведены в годовом сравнении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.