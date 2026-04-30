Глава Ленинградской федерации профсоюзов рассказал о гарантиях для рабочих

Иван Кайнов имеет 26 лет стажа в системе образования, ранее возглавлял межрегиональную организацию профсоюза работников образования и в 2025 году стал заместителем председателя ЛФП. В 2026 году его избрали главой федерации.

Сегодня ЛФП объединяет более 450 тыс. человек, свыше 30 отраслевых организаций и около 3500 первичных профсоюзов. Более чем в 90% организаций действуют коллективные договоры, которые закрепляют дополнительные гарантии по оплате и охране труда.

Кайнов подчеркнул, что ключевые задачи ЛФП — рост реальных доходов, безопасность труда и защита прав работников в условиях цифровизации и новых форм занятости. Он отметил, что профсоюзы добились заключения регионального соглашения о минимальной зарплате на 2026 год: с 1 января она составляет 31 250 рублей, что выше федерального МРОТ.

Федерация реализует программы оздоровления, включая проект «Профсоюзная путевка» со скидкой 20%, поддерживает детский отдых и проводит спортивные мероприятия. Среди приоритетов — работа с молодежью и внедрение электронных сервисов, при сохранении личного взаимодействия с членами профсоюзов.

