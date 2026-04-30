Ученые связали задержку речи у детей с грязным воздухом

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что воздействие загрязненного воздуха во время беременности связано с замедлением речевого и моторного развития у детей, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В исследовании, опубликованном в Journal of Physiology, приняли участие около 500 детей. Ученые оценили уровень загрязнения воздуха, которому подвергались их матери во время беременности, и сопоставили его с показателями развития малышей.

Выяснилось, что при более интенсивном воздействии вредных веществ в первом триместре показатели речевого развития к 18 месяцам были в среднем ниже на пять–семь пунктов. Наиболее выраженные последствия зафиксированы у недоношенных детей.

В этой группе длительное воздействие загрязненной среды на протяжении всей беременности оказалось связано со снижением моторного развития примерно на 11 пунктов по сравнению с детьми, росшими в более благоприятных условиях.

Речь идет прежде всего о диоксиде азота и мелких твердых частицах. Хотя их концентрация соответствовала установленным нормам, она превышала рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Исследователи отметили, что даже такие уровни могут влиять на развитие ребенка, особенно от зачатия до двухлетнего возраста.

