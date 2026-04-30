Сложные технологии: почему дроны ВСУ прилетают в дальние регионы России?

Современные беспилотники способны преодолевать сотни километров и обходить системы ПВО за счет сложных маршрутов и технологий наведения, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель Ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«В настоящее время значительно расширены возможности беспилотных сил и средств. В частности, есть технические решения на беспилотниках самолетного типа для доставки грузов, в данном случае боеприпасов», — сказал Насонов.

По его словам, дальность полета таких аппаратов может достигать больших значений.

«Дальности до 2 тыс. километров — здесь все достаточно как бы просто и ясно, но, как правило, до 2 тыс. километров — это крайне редко. Обычно уже достаточно планово — до 1 тыс. километров», — отметил эксперт.

При этом ключевую роль играет не столько дальность, сколько организация полета.

«Наиболее сложным является система запуска, система преодоления ПВО, меры по обману средств ПВО, различные маршруты, которые не ожидаются. В частности, часть из них использовалась по дружественным для Украины странам для того, чтобы зайти с того направления, где силы и средства ПВО были менее подготовлены к действиям», — сказал эксперт.

Насонов уточнил, что для повышения эффективности используются различные тактические приемы.

«Различные смены высот, зачастую смена направлений, смена времени преодоления тех или других районов ПВО — все это в каких-то случаях позволяет результативно проникнуть. Есть способы, когда дроны двигаются посредством искусственного интеллекта и целого ряда других средств наведения, что минимизирует возможность их обнаружения», — добавил он.

Ранее БПЛА атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, сообщал губернатор региона Дмитрий Махонин. На объекте произошло возгорание, работники эвакуированы, пострадавших нет. Кроме того, ВСУ атаковали дронами Свердловскую область, в частности Екатеринбург.

