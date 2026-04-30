Музыкант Юрий Лоза заявил, что не верит в высадку американских астронавтов на Луну и считает сообщения о космических миссиях США недостоверными, сообщает Общественная Служба Новостей .

Юрий Лоза назвал «чистейшей воды бредом» заявления США о полетах в космос.

«Вот Юрий Гагарин был в космосе, причем очень много задокументированных на то имеется сведений, много фактов и доказательств. А американцы на любой студии могли снять, как они бродят по Луне, как свой флаг устанавливают, и все в этом духе», — сказал Лоза.

Музыкант добавил, что не верит ни в одну космическую миссию США.

«Американцев не только мы давно во всех космических войнах победили, но даже Индия, которая и вовсе скоро начнет изучать обратную сторону Луны, о которой мы ничего не знаем толком», — заверил певец.

Других доказательств своей позиции артист не привел.

